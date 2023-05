„Es war wie ein Déjà-vu für mich“ Meine spontane Begegnung mit Günther Jauch – und was er mir über sein Saar-Weingut erzählte

Kanzem · Eigentlich war an diesem schönen Frühlingstag nur der anstehende Erwerb einiger Flaschen Wein geplant. Dazu machte ich mich nicht zum ersten Mal auf den Weg zum Weingut von Othegraven in Kanzem, wo sich am Ufer der Saar als vermeintlich kühle Schwester der Mosel der Kanzemer Altenberg als Herzstück des Weinguts erhebt, der zu den steilsten und mit 250 Metern Länge auch zu den längsten Steillagen der Winzerwelt gerechnet wird.

09.05.2023, 17:12 Uhr

Beim Besuch des Weinguts von Othegraven in Kanzem an der Saar kamen Günther Jauch (rechts) und SZ-Mitarbeiter Dieter Ackermann als frühere Niederrheiner ins Gespräch. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Als vom Niederrhein in den Hochwald nach Weiskirchen „ausgewanderter“ SZ-Mitarbeiter trafen sich dort mein altes Auto immer noch mit dem Kennzeichen des Kreises Kleve und ein noch älterer Opel-Olympia (Baujahr 1954) mit einem Potsdamer Kennzeichen. Und auch die beiden Fahrer kamen bei dieser Gelegenheit wie von selbst ins Plaudern.