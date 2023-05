Der TV-Star und ich Meine spontane Begegnung mit Günther Jauch – und was er mir über sein Leben erzählte

Aber nicht zuletzt die TV-Karriere habe dann rund 40 Jahre lang seine Kontakte zum Gut an der Saar etwas in Vergessenheit geraten lassen. „Dann war es wie ein Déjà-vu für mich, als ich plötzlich erfuhr, dass das Weingut, auf dem ich so oft als Kind unvergessliche Zeiten erlebt hatte, verkauft werden sollte.“ Also habe er mit seiner Frau Thea die ganze Immobilie im Jahr 2010 erworben, „womit neben dem Gut selber auch der Kanzemer Altenberg inzwischen in siebter Generation unserer Familie gehört“.