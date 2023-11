Wie lief die Weinlese an Mosel, Saar und Ruwer 2023? Günther Jauch gerät nach Weinlese auf seinem Saar-Weingut ins Schwärmen (mit Fotos)

Beim Jahrgang 2023 an der Mosel ist der Riesling der große Gewinner. Die mit 62 Prozent wichtigste Rebsorte an Mosel, Saar und Ruwer konnte in diesem Jahr ihre Stärken ausspielen, vor allem in den Schiefersteillagen. „2023 wird lange präsent sein, wir haben beim Riesling große Qualitäten, es wird Spät- und Auslesen geben, die Jahrzehnte lang halten und für Genuss sorgen werden“, sagte Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Vereins Moselwein, in Trier bei der Herbstpressekonferenz.