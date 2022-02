Sprüche und Gedichte : Grüße zum Valentinstag 2022: Die schönsten Wünsche zum Verschicken per WhatsApp

Service Am 14. Februar feiern Paare den Tag der Liebe. Doch nicht alle können den Valentinstag mit ihrem Partner verbringen. Damit Sie für den Austausch von Liebeserklärungen über WhatsApp gut gerüstet sind, hier ein paar schöne Grüße und Gedichte.

Die Tradition, sich zum Valentinstag kleine Botschaften oder Geschenke zu schicken, gibt es nicht erst seit gestern. Bereits im Jahr 1797 veröffentlichte ein britischer Verleger das Werk „The Young Man's Valentine Writer“. Darin waren zahlreiche Gedichte und Verse für junge Männer enthalten, die ihrer Angebeteten einen Gruß zum Valentinstag schicken wollten, aber nicht dichten konnten. Heute können romantische und witzige Botschaften zum Tag der Liebe einfach per WhatsApp verschickt werden. Eine kleine Auswahl:

Grüße zum Valentinstag 2022: Romantische Gedichte

1. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein; ich schau dich an und Wehmut schleicht sich in mein Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt, betend, dass Gott dich erhalte so rein und schön und hold. (Heinrich Heine)

2. Man findet die Liebe, wenn man nicht nach ihr sucht. Schon manchen hat sie mit ihrem Charme verflucht. So sehr ich auch achtgab, ihr Fluch traf auch mich und als Ziel meiner Liebe wählte er dich. (Cornelia Sander)

3. Mit dir kann ich die Zukunft sehn. Mit dir kann ich im Leben bestehn. Du nimmst mir die Angst vor dem Morgen. Dein Lächeln vertreibt mir alle Sorgen. Denn du bist wunderbar. Ich sehe das jeden Tag so klar. (Unbekannt)

4. Die Blume der Liebe ist von jeher die Rose. Trotz ihrer Dornen wird sie geliebt. Wie die Dornen der Rose zu manchen Zeiten kann auch die Liebe Schmerzen bereiten. Und doch – wie schön, dass es sie gibt. (Anita Menger)

5. Ich bin mir meiner Seele, in deiner nur bewusst. Mein Herz kann nimmer schlagen, als nur an deiner Brust! Mein Herz kann nimmer schlagen, als nur für dich allein. Ich bin so ganz dein eigen, so ganz auf immer dein. (Theodor Storm)

6. Nicht alles in der Welt ist richtig, nicht alles in der Welt ist wichtig. Doch eines ist, was wirklich zählt, dass mein Herz hat dich gewählt. Darüber zu schweigen wäre Sünde, weshalb ich es heute dir verkünde: Dass du mein ein und alles bist. Ich hoffe, dass du`s nie vergisst. (Unbekannt)

Valentinstag: Kurze Grü ße zum Verschicken

1. Liebe, Luft und Leichtigkeit, sind Kräfte, die mich treiben. Du pflanzt sie in meinem Herzen, meinen Horizont zu weiten.

2. Du bist mein Stern, meine Sonne, mein Licht. Du bist der Glanz, der sie Dunkelheit bricht. Ich liebe dich.

3. Valentin ist der schönste Tag, für den, der gerne Blumen mag. Doch Blumen hab ich keine hier, ich schenke meine Liebe dir!

4. Ein Kuss von deinem Munde, ein Druck von deiner Hand, erinnert mich an jede Stunde, wo mein Herz das deine fand.

5. In der Nähe, aber auch in der Ferne. Mein kleines Herz denkt an dich. Es hat dich so lieb und hat dich gerne. Denkt das deine auch an mich?

6. Perfekt ist das Leben nie. Aber es gibt Menschen, die es perfekt machen.

Valentinstag: Sprüche zum Verschicken auf Englisch

1. Love is special, love is rare; love is made 4 two 2 share... Love is gentle, love is blind, love begins when 2 hearts combine. Happy Valentines Day!

2. Without you I'm nothing, with you I'm all. Thank you for being my everything. Happy Valentines Day!