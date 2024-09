Vorstandsmitglieder verlassen Partei Austrittswelle erreicht nun auch Führung der Grünen Jugend im Saarland

In der vergangenen Woche kündigte der Bundesvorstand der Grünen seinen Rücktritt an, was eine Austrittswelle bei der Grünen Jugend auslöste. Daraufhin traten sowohl der gesamte Bundesvorstand der Grünen Jugend als auch die Landesvorstände in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zurück.