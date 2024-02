Musik Gründer der Rockband „City“ Fritz Puppel ist tot

Am 3. Februar 1972 spielte die City Band in einem Club in Berlin-Köpenick vor etwa 200 Zuhörern. Im Repertoire: Lieder etwa von Santana, den Rolling Stones und Jimi Hendrix. Später komponierten die City-Musiker eigene Songs - auf Deutsch. Ob „Am Fenster“, „Der King vom Prenzlauer Berg“, „Wand an Wand“ oder „Glastraum“: Viele Texte bewegten sich am Rande des in der DDR Erlaubten. Und sehr viele Songs wurden Hits.