Streaming-Hit Großes Comeback: Eddie Murphy in „Beverly Hills Cop: Axel F“

Die „Beverly Hills Cop“-Reihe schien nach dem gefloppten dritten Teil von 1994 eigentlich beendet. Doch sogenannte Franchise-Filme, also Fortsetzungen, Spin-offs und Reboots, haben in Hollywood Hochkonjunktur. Jetzt spielt auch Eddie Murphy nach 30 Jahren wieder die Rolle, die ihn in den 1980er Jahren zum Weltstar machte, und kehrt als Detective Axel Foley zurück. Die US-Actionkomödie „Beverly Hills Cop: Axel F“ kommt allerdings nicht in die Kinos, sondern läuft ab sofort (3. Juli) beim Streamingdienst Netflix.