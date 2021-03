Ex-First Lady : Große Ehre für Michelle Obama

Michelle Obama wird in die „National Women's Hall of Fame“ aufgenommen. Foto: Paul R. Giunta/AP/dpa

Los Angeles Die „National Women's Hall of Fame“ würdigt herausragende Leistungen von amerikanischen Frauen. Jetzt wird Michelle Obama in diesen erlauchten Kreis aufgenommen.

Michelle Obama (57), Ex-First Lady der USA, wird in die „National Women's Hall of Fame“ aufgenommen. „Fürsprecherin, Autorin, Anwältin und 44. First Lady der Vereinigten Staaten - die erste Schwarze, die dieses Amt bekleidete.