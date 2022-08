Leute : „Grease“-Star Olivia Newton-John mit 73 gestorben

Los Angeles Vor über 40 Jahren machte Olivia Newton-John mit ihrem kessen Auftritt in dem Filmmusical „Grease“ Furore. Nun ist die britisch-australische Popsängerin und Schauspielerin mit 73 Jahren gestorben.

Furore mit Hit-Filmmusical „Grease“

Schon Jahre, bevor sie in „Grease“ mit Pferdeschwanz, Pettycoat und Travolta im Duett Songs wie „You're The One That I Want“trällerte, war Newton-John ein Star.

Mit Schmusesongs machte sich die Folk-Blondine vorallem in den USA einen Namen. „Let Me Be There“ von 1974 war ihrerster US-Hit. Songs wie „On The Banks Of Ohio“, „If You Love Me Let Me Know“, „I Honestly Love You“ und „Have You Never Been Mellow“ machten sie dort zur Schlagerqueen.