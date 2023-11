Letzte große Show Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied – Was Sie verpasst haben

Die Show bot nochmal alles auf, was dazu gehört und was bei vielen Zuschauern Erinnerungen an Kindheitstage weckt. Popstars hautnah, die durchs Publikum spazieren und dann zum Flieger müssen. Menschen, die verrückte Wetten präsentieren und sich die Bühne mit Prominenten teilen. Dazwischen Moderator Thomas Gottschalk, der in seiner lässig-lockeren Art mit den Wettkandidaten ebenso plaudert wie mit den Stars. Und dass er sich bei Namen verhaspelt - geschenkt. Auch das hat schließlich irgendwie Tradition bei „Wetten, dass..?“.