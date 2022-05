Trauer : „Goodfellas“-Star Ray Liotta mit 67 Jahren gestorben

Los Angeles Völlig überraschend und im Schlaf ist US-Schauspieler Liotta gestorben. Er war vor allem für den Mafia-Epos „Goodfellas“ bekannt.

Zu Liottas bekanntesten Filmen zählt das Mafia-Epos „Goodfellas“ (1990) von Regisseur Martin Scorsese, in dem Liotta an der Seite von Robert De Niro einen Gangster spielte. Er wirkte auch in Filmen wie „Feld der Träume“, „Killing Them Softly“ und „The Place Beyond the Pines“ mit. Im vorigen Jahr war er in dem Mafia-Streifen „The Many Saints of Newark“ zu sehen.