Filmfestspiele Venedig Goldener Löwe für „The Room Next Door“ von Pedro Almodóvar

Weitere wichtige Preise der Filmfestspiele gingen an die australische Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in „Babygirl“ (beste Schauspielerin), den französischen Schauspieler Vincent Lindon für seinen Part in „Jouer avec le feu“ (bester Schauspieler) sowie die italienische Regisseurin Maura Delpero, die für ihren Film „Vermiglio“ den Großen Preis der Jury erhielt.