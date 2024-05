Auszeichnung Goldene Palme in Cannes für Sean Bakers „Anora“

„Anora“ handelt von der Striptease-Tänzerin Ani, die in New York einen russischen Oligarchen-Sohn namens Vanya kennenlernt. In jugendlicher Sorglosigkeit heiratet der Junge Ani nach nur wenigen Tagen - zum großen Missfallen seiner Eltern, die alles in Bewegung setzen, um das wieder rückgängig zu machen. Im Zentrum steht Ani (Mikey Madison), die selbstbewusst ihre Ziele verfolgt. Der temporeiche Film überzeugt durch tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, unerwartete Wendungen und viel Witz.