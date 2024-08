Musikverkäufe Goitzsche Front erobert auf Anhieb Spitze der Album-Charts

Die Rocker von Goitzsche Front haben die Nummer eins der Album-Charts erobert - sechs Jahre nach ihrem ersten Spitzen-Album „Deines Glückes Schmied“. Wie GfK Entertainment mitteilte, steht die Platte „Jugend von gestern“ der Band aus Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt im aktuellen Ranking vor US-Superstar Billie Eilish mit „Hit Me Hard And Soft“ auf Rand zwei und der schwedischen Power-Metal-Band Hammerfall mit „Avenge The Fallen“ auf Platz drei.