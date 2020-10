Auszeichnung : Götz George Preis geht an Peter Striebeck

Hamburg In Hamburg wurde dieses Jahr wieder der Götz George Preis verliehen. Erhalten hat ihn der Schauspieler Peter Striebeck - unter anderem für sein „einprägsames Äußeres“.

Der Fernseh- und Theaterschauspieler Peter Striebeck („Wilder Westen inclusive“) hat den diesjährigen Götz George Preis erhalten. Die Auszeichnung wurde in Hamburg in kleinem Kreis übergeben.

Der 82-Jährige gehöre „zu den Schauspielern, die man, einmal gesehen, nie mehr vergisst“, heißt es in der Begründung der Jury. „Das liegt zum einen an seiner Person - dem einprägsamen Äußeren und einer unverwechselbaren Stimme -, zum anderen an der direkten, schnörkellosen und wohl gerade darum so eindringlichen Art seines Spiels, mit dem er seinem Publikum die unterschiedlichsten Charaktere nahe bringt.“ Die Laudatio hielt Regisseur Jürgen Flimm, ein Wegbegleiter Striebecks, per Videokonferenz.