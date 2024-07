Britische Blueslegende „Godfather of British Blues“: John Mayall ist tot

Der legendäre britische Bluesmusiker und Songwriter John Mayall ist tot. Er starb am Montag im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien umgeben von seiner Familie, wie es in einem Statement auf den Internet-Profilen des Musikers hieß. Seit den 1960er Jahren hatte Mayall den Blues geprägt wie nur wenige andere britische Musiker. In der von ihm gegründeten Band The Bluesbreakers spielten über die Jahrzehnte viele Stars. Noch bis ins hohe Alter hatte der einflussreiche britische Multiinstrumentalist und Bandleader regelmäßig Konzerte gegeben.