Model-Show : „GNTM“-Kandidatinnen nicht traurig über Corona-Staffel

München Nicht weite Strecken reisen zu können, hat auch Vorteile: Energie sparen beispielsweise. Es gibt aber noch weitere, finden Heidi Klums Finalistinnen.

Die Finalistinnen von „Germany's Next Topmodel“ bedauern nicht, ausgerechnet in der Corona-Staffel dabei gewesen zu sein.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die 16. Topmodel-Staffel nahezu komplett in Berlin gedreht. Keine Villa in Los Angeles, keine Gala in New York - ein Novum in der langen Geschichte der Show.