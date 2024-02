„Germany’s Next Topmodel“ „GNTM“-Kandidat erzählt Heidi Klum, warum er „nur raus“ aus dem Saarland wollte

Bei der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat sich Heidi Klum etwas Neues ausgedacht: Erstmals in der deutschen „GNTM“-Geschichte dürfen auch Männer mitmachen. In der zweiten Folge der aktuellen Staffel, die am Donnerstag auf ProSieben lief, war einer der männlichen Kandidaten der 23-jährige Livingsten.