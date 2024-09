Gesellschaft Gillian Anderson: Frauen behalten Fantasien oft für sich

In unserer Gesellschaft würden Frauen oft in Schubladen gesteckt und auf bestimmte Identitäten und Rollen reduziert, schreibt Anderson, „aber die hier versammelten Fantasien belegen, dass keine Frau nur eine einzige Identität besitzt“. Wenn sie sich für das Buch etwas wünschen könne, dann sei es, einen Denkanstoß zu liefern, „damit wir in einen neuen Dialog über die sexuelle Kraft von Frauen treten können“.