Leute Gil Ofarim zurück auf Instagram

Der Musiker Gil Ofarim hat sich erstmals seit dem Ende seines schlagzeilenträchtigen Prozesses um einen erfundenen Davidstern-Skandal wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Auf seiner ansonsten verwaisten Instagram-Seite erschien ein Video in seiner Story, in dem er - mit Brille und neuer Kurzhaarfrisur - Gitarre spielt. „Countdown läuft!.. Donnerstag 18 Uhr !.. video zum "Frühjahrsputz Gitarren Sale"“ lautet der Schriftzug über dem Video. Was genau das bedeutet, wurde zunächst nicht klar.