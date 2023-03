Bluttat von Freudenberg Trauerfeier für getötete Luise am Mittwoch – Familie bleibt in Kirche für sich

Diese sei kaum in Worte zu fassen. So war es während eines Gottesdienstes am Sonntag zu hören. So las es sich in der bewegenden Traueranzeige der Familie des kindlichen Opfers. So wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch bei der Trauerfeier am Mittwoch, 22. März, in der evangelischen Kirche im Siegerland sein.