Schimmelpilzgift in Konserve Geschälte Tomaten im Test – teuerstes Produkt fällt komplett durch

Es gibt sie in vielen Variationen - in Stücken, passiert, als Mark oder geschält. Tomaten sind beliebt und finden sich in einer Vielzahl leckerer Rezepte. Auch geschälte Tomaten lassen sich beim Kochen vielseitig einsetzen. Egal, ob in Scheiben geschnitten oder am Stück in der Tomatensauce. Da die Tomaten nicht nur lecker schmecken, sondern auch gesund sein sollten, hat Öko-Test 20 Konserven mit geschälten Tomaten einem Test unterzogen. Die schlechte Nachricht vorab: Keines der Produkte erhält die Bestnote und fast alle Tomaten enthalten einen bedenklichen Stoff.