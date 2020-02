Konzerte in Berlin und Köln : „Gesangsstimme verloren“: Lana Del Rey sagt Europatournee ab

Frankfurt/Main Schlechte Zeiten für Lana Del Rey Fans: Die Sängerin muss aufgrund einer Krankheit ihre anstehenden Konzerte in Europa absagen.

„Ich habe meine Gesangsstimme komplett verloren und die Ärzte haben mir vorerst vier Wochen Ruhe verordnet“, erklärte die 34-Jährige in einer Mitteilung des Veranstalters Live Nation. Betroffen sind auch die beiden in Deutschland geplanten Konzerte am 2. März in Berlin und am 3. März in Köln.