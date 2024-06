Fernsehen „Germany's Next Topmodel“: Lea und Jermaine gewinnen

Auch Schweinsteiger zeigte sich nicht gerade als enthusiastischer Fan der Show. „Warum ich hier bin, weiß ich auch nicht“, sagte er gleich zu Beginn. Dennoch versprach er Klum später per Handschlag einen Besuch in der kommenden Jubiläumsstaffel. Unterschrieben habe er eine Vereinbarung dazu aber noch nicht, fügte der ehemalige Nationalspieler gleich an. Auch wer 2025 als Nachwuchsmodel dabei sein will, kann sich schon jetzt bewerben: „Egal welches Geschlecht“, hieß es am Freitag auf dem Instagram-Account der Sendung.