Witwe des Flugkapitäns im Gespräch : „Trauerarbeit ist so wichtig“

„Trauerarbeit ist so wichtig“

Düsseldorf Annika Sondenheimers Mann starb bei der Germanwings-Katastrophe 2015, als sein Copilot das Flugzeug gegen einen Berg lenkte.

Als Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am 24. März 2015 im Landtag die SPD-Fraktionssitzung unterbrach, um zu informieren, dass ein Flugzeug von Germanwings vermisst werde, da hatte Annika Sondenheimer schon ein ungutes Gefühl. „Ich dachte, das könnte das Flugzeug meines Mannes sein“, erinnert sie sich zurück. Ihr Sitznachbar versuchte sogleich, sie mit den gut gemeinten Worten „Ach was“ zu beruhigen. Außerdem hatte ihr Mann doch noch am Morgen eine SMS aus Barcelona geschickt.

Dann folgten Stunden zwischen Hoffen und Bangen, bis sie irgendwann Gewissheit hatte. Furchtbare Gewissheit. Wie lange das dauerte, weiß Annika Sondenheimer nicht mehr. Nur, dass ihre beste Freundin kam, sie am Landtag abholte und dann nach Hause brachte. Danach habe sie „eigentlich nur noch funktioniert“, sagt die 41-Jährige heute. Ihr Mann Patrick war der Pilot des Germanwings-Flugs 9525. Der Airbus war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den südfranzösischen Alpen zerschellt. Und Patrick Sondenheimer war der Kapitän – einer von 150 Menschen, die an jenem Tag ums Leben kamen.