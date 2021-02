„Mail on Sunday“ : Gericht gibt Meghan in Klage gegen Verlag Recht

Gericht gibt Meghan in Klage gegen Verlag Recht

„Mail on Sunday“

Herzogin Meghan erzielt in der Klage gegen die „Mail on Sunday“ einen Teilerfolg. Foto: Ben Stansall/PA Wire/dpa/Archivbild

London Herzogin Meghan sieht ihr Persönlichkeits- und Urheberrecht durch die „Mail on Sunday“ verletzt. Ein Gericht gibt ihr nun Recht - allerdings bisher nur in einem Punkt.

Herzogin Meghan hat im Rechtsstreit mit dem Verlag der „Mail on Sunday“ einen bedeutenden Teilerfolg errungen. Ein Gericht in London gab dem Antrag der 39-Jährigen auf eine Abkürzung des Verfahrens am Donnerstag statt.