Sommer-Dschungelcamp 2024 Familien-Zoff bei Georgina Fleur – „Wer sein Kind versteckt, hat Probleme“

Georgina Fleur hatte ihre ersten Fernsehauftritte in den „taff“-Kurzserien „Teenie Törn“ und „Arme reiche Mädchen“ auf ProSieben. Ihren Durchbruch schaffte sie 2012 in der zweiten Staffel von „Der Bachelor“, wo sie sich den fünften Platz mit zwei weiteren Kandidatinnen teilte und bereits für Drama sorgte, indem sie sich im TV mit anderen Kandidatinnen anlegte. Im folgenden Jahr stellte sie im Dschungelcamp einen Rekord auf, als sie siebenmal in Folge in die Dschungelprüfung gewählt wurde.