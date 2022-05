Sänger : Gentleman des Schlagers - Roland Kaiser wird 70

Berlin Schlager über Sehnsucht und Seitensprünge sind sein Markenzeichen: Roland Kaiser liebt Texte, die eindeutig zweideutig sind. Jetzt wird der Sänger 70.

An seiner Seite: seine Frau Silvia. Kaiser umarmt die Mitarbeiterinnen, grüßt freundlich in alle Räume und zieht zum Fototermin sein Sakko über. So kennen ihn seine Fans: als Gentleman des Schlagers. Am Dienstag wird er 70 Jahre alt.