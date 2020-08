Hitze-Werte bis 38 Grad : Sommer-Hitze: Gemeinde in Deutschland geht das Wasser aus

Lauenau In einer deutschen Gemeinde ist die Wasserversorgung nach warmen Tagen und während der Corona-Pandemie zusammengebrochen.

Die Abnahmemenge im privaten Bereich sei drastisch gestiegen - selbst im Vergleich zu anderen Spitzenzeiten, erklärte der Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg, Georg Hudalla (parteilos), zu der der Flecken Lauenau gehört. „Sonst sind die Menschen in der Sommerzeit verreist und jetzt sind sie zu Hause.“ Der Trinkwasserspeicher könne über Nacht nicht mehr komplett aufgefüllt werden. So sei er am Samstagmittag auf Null gelaufen. „Es kann passieren, wenn Menschen den Hahn aufmachen: Es kommt wirklich gar nichts“, sagte der Bürgermeister. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad sind die Menschen in ganz Deutschland am Samstag ordentlich ins Schwitzen geraten. Viele suchten Abkühlung im Freibad, in einem See oder an den Küsten - oder vermieden längere Aufenthalte im Freien und blieben lieber zu Hause. Schon am Freitag waren die Temperaturen vielerorts auf um die 35 Grad gestiegen. Für Samstag prognostizierte der Deutsche Wetterdienst sogar Hitze-Werte bis 38 Grad. Auch in den kommenden Tagen dürfte es ziemlich heiß bleiben, teilweise sogar nachts.