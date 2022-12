Zuvor Mutter erschossen : Geiselnehmer von Dresden ist tot

Update Der Geiselnehmer von Dresden ist tot. Der 40-Jährige hat laut Polizei beim Zugriff und bei der Befreiung der Geiseln tödliche Verletzungen erlitten. Zuvor hatte der 40-Jährige offenbar seine Mutter erschossen.

🚨 Entwarnung! 🚨 Die Geiselnahme in #Dresden ist beendet! Zwei Menschen befinden sich äußerlich unverletzt in unserer Obhut. #dd1012

Geiselnehmer tötet offenbar seine Muter

Am Morgen hatte der 40-Jährige nach Erkenntnissen der Polizei zunächst in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Prohlis seine 62-jährige Mutter getötet. Gegen 7.20 Uhr fand die Polizei die leblose Frau. Ein hinzugerufener Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können.

Im Anschluss daran soll der Mann zu einem Bürogebäude gegangen sein, in dem auch der Sender „Radio Dresden“ seinen Sitz hat. Dort sollen am Samstagvormittag vor der Geiselnahme in der Altmarktgalerie Schüsse gefallen sein. „Es ist nun Aufgabe der Tatortarbeit, das zu verifizieren“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.