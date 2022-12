Polizei warnt Bevölkerung : Geiselnahme in Dresdner Einkaufszentrum – Frau tot aufgefunden

Update In Dresden ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Mann soll mindestens eine Geisel festhalten. Eine Frau wurde tot aufgefunden. Was bekannt ist.

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen. Die Polizei ist mit einem Großgebot im Einsatz. Auch das SEK ist vor Ort.

Nach Informationen von Radio Dresden soll der Täter in den Ammonhof, ein Gebäudekomplex in der Nähe des Hauptbahnhofes, eingedrungen sein. Offenbar wollte der Mann zum Radiosender, der dort sein Studio hat. Das bestätigte die Polizei inzwischen.

Polizei entdeckt Leiche einer Frau

Inzwischen hieß es von der Polizei allerdings, dass in Dresden-Prohlis in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden wurde. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.