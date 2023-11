Nach mehr als 18 Stunden Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet – Kind befreit

Der Tatverdächtige sei in Obhut der Polizei, sagte Levgrün. „Es wird jetzt noch geguckt, ob er mögliche Sprengkörper noch irgendwie an sich trägt oder bei sich trägt oder ob sie noch im Auto vorhanden sind.“ Bereits während der Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat die Polizei in Buxtehude die Wohnung des Täters durchsucht. „Wir haben Beweismittel sichergestellt“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade am Sonntag. Darüber hatte zunächst die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.