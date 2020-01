Kostenpflichtiger Inhalt: Tätowierungen : Gefährliche Zeitbomben oder harmlose Verzierungen?

Das Wichtigste ist die Hygiene: Sterile Einwegnadeln, richtige Desinfektion und Handschuhe, ein sauberer Raum. Das richtige Tattoostudio sollte immer mit Bedacht gewählt werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tätowierungen sind ein Massenphänomen – doch wie sie auf den menschlichen Körper wirken, kann niemand genau sagen.

Das monotone Summen der Tätowiermaschinen liegt in der Luft der mit hellen Lampen und Liegen ausgestatteten Tattoostudios der Region. Deutschlandweit gibt es 8000 Tätowierer – während es vor 30 Jahren nicht einmal zwei Dutzend Inhaber von Tattoostudios gegeben hat.

Inzwischen sind die bunten Körperverzierungen, die für immer auf der Haut bleiben, raus aus der Schmuddelecke. Heutzutage trägt jeder fünfte Deutsche ein oder mehrere Tattoos. Bei jungen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sind es fast 50 Prozent, die sich unter die Nadel gelegt haben. Gerade einmal 6,8 Prozent bereuen laut einer Umfrage des Ipsos-Instituts ihre Entscheidung.

Extra Augen auf bei der Studiowahl! Wolfgang Bäumler forscht seit über 20 Jahren an Tätowierungen. Er empfiehlt, sich vor einem Tattoo genau beraten zu lassen und davor über mögliche Folgen nachzudenken. Wichtig sei es, sich in einem lokalen Studio tätowieren zu lassen, in dem man sich selbst von den Hygienebedingungen überzeugt hat. Außerdem solle man dem Tätowierer alle Fragen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und zu Reaktionen anderer stellen. Auch die Erfahrungswerte anderer Tätowierter mit dem jeweiligen Hautkünstler seien sinnvoll. Ein Restrisiko bestehe immer, das müsse eingeplant werden. Ein Tattoo wieder entfernen zu lassen, ist ebenfalls risikobehaftet: Mit dem Laser werden die Farbpigmente zerschossen – und verteilen sich im Körper. Die schmerzhafte, teure und langwierige Prozedur führt meist nicht dazu, dass das Bild komplett verschwindet, sondern eher verblasst.

Dabei ist nicht nur die Motivwahl entscheidend, sondern auch, welcher Tätowierer gewählt wird. Nicht nur das künstlerische Können sollte hoch sein, sondern auch die Hygienestandards. Denn eine Tätowierung ist immer auch mit Gesundheitsgefahren verbunden – schließlich handelt es sich um eine mehr oder weniger große Wunde am größten Organ des menschlichen Körpers. Die Farbe wird mit (meist) mechanisch betriebenen Nadeln in die zweite Hautschicht eingebracht. Dabei entstehen viele kleine Wunden, die sich wohl am ehesten mit Schürfwunden vergleichen lassen und auch ähnlich abheilen. Bei schlechten Hygienebedingungen können Infektionskrankheiten, Hepatitis C oder HIV, durch verunreinigte Nadeln übertragen werden. Doch die Standards in den meisten deutschen Studios sind so hoch, dass dies kaum mehr vorkommt. Bei schlechter Nachsorge, die in der Pflicht des Tätowierten liegt, oder Unverträglichkeiten können Entzündungen oder allergische Reaktionen vorkommen.

Dabei, so das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), können diese Beschwerden direkt nach dem Tätowieren oder noch Wochen später auftreten. Nicht ausreichend erforscht seien hingegen die Auswirkungen der Farben auf Krankheiten wie etwa Krebs. Ohne eine groß angelegte, langfristige Studie ließen sich Zusammenhänge kaum knüpfen, sagt das BfR, – insbesondere da solche Krankheiten oft erst Jahre oder Jahrzehnte nach dem Einbringen der Farbe in die Haut auftreten. Gleiches gelte auch für Pigmente und Nanopartikel. Aus ethischen Gründen ist es in der EU nicht möglich, Tierversuche hierzu durchzuführen.

Um die gesundheitlichen Auswirkungen genauer zu untersuchen, wurde 2017 beim BfR die „Nachwuchsgruppe Tätowiermittel“ eingerichtet. Hier beschäftigt man sich mit Allergenen, krebsauslösenden Substanzen, Pigmenten und deren Wirkung im Körper.

Was bereits festgestellt wurde, ist, dass die winzigen Farbpartikel nicht alle am gleichen Ort bleiben. Vielmehr können sie wandern und lagern sich etwa in den Lymphknoten in der Nähe von Tätowierungen ab, wie eine Studie festgestellt hat. Erste Studien hierzu machte Wolfgang Bäumler, der an der Uni Regensburg seit vielen Jahren zum Thema Tattoo forscht, bereits in den späten 1990er Jahren und fand bei Obduktionen die auffällig bunten Lymphknoten. In einem Bericht des BfR heißt es dazu, dass Stoffwechselprobleme entstehen könnten, wenn diese Pigmente durch das Lymphsystem zu anderen Organen transportiert werden. Um diese These weiter zu belegen, und die Verbraucher besser zu schützen, sei es BfR-Präsident Andreas Hensel besonders wichtig, diese Verteilung und Wirkung im Körper weiter zu untersuchen.

Dennoch: Bis heute lässt sich keine eindeutige Antwort auf die Frage geben, ob Tätowierungen wirklich schädlich sind oder wie sie sich langfristig im menschlichen Körper verhalten.

Hinzu kommt, dass nach aktuellem Stand Tätowiermittel nicht zugelassen werden müssen. Die Hersteller sind selbst für die Sicherheit verantwortlich. Viele der Farbmixturen sind auf Grund der industriellen Herstellung nur zu maximal 90 Prozent rein – entsprechend können Stoffe enthalten sein, die schädlich sein könnten. Eigentlich ist die Zusammensetzung recht simpel: Farbpigmente, Löse- und Bindemittel, eventuell Konservierungsstoffe. Doch in vielen Mixturen stecken um die hundert Substanzen, von denen manche nicht einmal mit Absicht hineingeraten – etwa Weichmacher, die sich aus den Fläschchen lösen.

Was es bereits gibt, ist die deutsche Tattoomittelverordnung, in der einige gesundheitsbedenkliche Stoffe aufgeführt und verboten sind.