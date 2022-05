Royals : Gartenpartys im Mai ohne Queen Elizabeth

London Die britische Monarchin zieht sich weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Bei Feiern im Mai lässt sie sich von anderen Mitgliedern der Royal Family vertreten. Wird sie bei ihrem Thronjubiläum auftreten?

Der Palast teilte am Donnerstag mit, Queen Elizabeth II. werde sich von anderen Mitgliedern der Royal Family bei den Feiern im Mai vertreten lassen. In den vergangenen beiden Jahren waren die traditionellen Partys wegen der Pandemie ausgefallen.

Seit dem vergangenen Herbst ist die Mobilität der mittlerweile 96-Jährigen deutlich eingeschränkt, sodass sie außerhalb von Schloss Windsor nur noch selten Termine wahrnimmt. Mit Spannung wird erwartet, wie oft sie sich während der viertägigen Feiern zu ihrem 70-jährigen Jubiläum auf dem Thron zeigen wird. Beobachter rechnen damit, dass sie sich mindestens am Tag der „Trooping the Colour“-Parade mit ihrer Familie auf dem Balkon zeigen und den Gottesdienst in der St. Pauls-Kathedrale besuchen wird. Bei anderen Events gilt dies jedoch als unsicher.