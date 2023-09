Aussaat, Düngen, Rückschnitt – was steht wann an? Das Gartenjahr – eine Übersicht über die wichtigsten Arbeiten in jedem Monat

Oktober

Die Blätter vieler Pflanzen verfärben sich in den charakteristischen Herbstfarben, und werden schließlich abgeworfen. Das Laub muss nicht in die grüne Tonne, sondern kann auch als Frostschutz genutzt oder im Komposter zu Dünger umgewandelt werden. Für Igel ist so ein Laubhaufen zudem ein ideales Winterquartier.

Von Rasen- und Wiesenflächen sollte das Laub aber entfernt werden – die Gräser darunter verfaulen sonst.

Der Herbst ist die beste Pflanzzeit – sowohl für Wildgehölze, aber auch für Rosen und Obstbäume.

Auch ans Aufräumen kann man sich jetzt machen: Einjährige Pflanzen können auf den Kompost. Knollenpflanzen wie Begonien hingegen sollte man ausbuddeln: In Zeitungspapier eingewickelt und in einer Kiste gelagert, überstehen die Knollen den Winter und treiben ab Februar wieder aus.