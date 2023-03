RTL-Tanzshow Gagen bei „Let's Dance“ 2023: So viel verdienen die Profitänzer

In der aktuellen Staffel tanzt der Profi gemeinsam mit Ex-Bachelorette Sharon Battiste. Doch dann folgt der Schock: In 15 Jahren „Let’s Dance“ fällt Christian Polanc zum ersten Mal aus. Der Grund: Eine Fußverletzung zwingt ihn zu pausieren. Doch schnell gibt der Tänzer Entwarnung und so beträgt die Ausfallzeit lediglich eine Folge.