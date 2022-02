Gewinner und Verlierer : Gage nach dem Dschungelcamp: So viel können die Ex-Kandidaten nun verlangen

Foto: Foto: RTL / Stefan Menne 28 Bilder Bilder der letzten Dschungelprüfungen: Einer versagt, einer verschlingt fast alles

Filip Pavolvic ist der neue Dschungelkönig. Nach seinem Sieg dürfte sich der 27-Jährige über höhere Gagen in weiteren TV-Formaten freuen. Manche der Ex-Kandidaten müssen jedoch mit Einbußen rechnen. Ein Überblick über die Gewinner und Verlierer.

Im großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Samstagabend bei RTL wurde Filip Pavlovic (27) zum neuen Dschungelkönig gekrönt. Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat konnte sich im Dschungelcamp die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer erkämpfen - und sich damit gegen seine Mit-Camper Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) durchsetzen. 48,58 Prozent der Anruferinnen und Anrufer stimmten im Vorfinale für ihn. Für Stehfest riefen 28,17 Prozent an, für Flickinger 23,25 Prozent. Doch werden die Finalisten finanziell auch am meisten von ihrer Teilnahme profitieren?

Filip Pavlovic darf die höchsten Gagen verlangen

Durch seine charmante und verpeilte Art konnte Filip Pavlovic die Zuschauer von sich überzeugen. Promi-Experte Walter Hasenclever prophezeit ihm im RTL-Interview eine rosige Zukunft bei verschiedenen Formaten mit Gagen von bis zu 100.000 Euro. Falls er sich richtig anstellt, dürfte er noch in diesem Jahr eine halbe Million Euro verdienen.

Der Experte ist sich sicher, dass wir die Reality-Sternchen Tara Tabitha und Linda Nobat noch häufiger im TV sehen werden. Anouschka Renzi und Tina Ruland dürften im Gegensatz dazu in der Versenkung verschwinden. „Eine Anouschka Renzi, eine Tina Ruland, die werden alle nicht groß profitieren, weil die nicht dieses Reality-Leben leben“, so die Einschätzung des Experten.

Dritter im Dschungelcamp: Manuel Flickinger dürfte bis zu 20.000 Euro pro Show verlangen

Manuel Flickinger, der vor dem Dschungelcamp nur als ehemaliger „Prince Charming“-Kandidat bekannt war, dürfte von seiner Drittplatzierung profitieren. Laut Experten könnte er zwischen 10.000 und 20.000 Euro pro TV-Show verlangen. Wie der 33-Jährige im Focus-Interview verrät, liebäugelt er bereits mit der nächsten RTL-Show: „Ich würde mich unglaublich freuen, mal bei 'Lets Dance' mitzumachen“.

Noch mehr dürfte der zweitplatzierte Eric Stehfest kassieren. Für ihn sind den Schätzungen zufolge bis zu 50.000 Euro pro Auftritt drin.

Die „Bild"-Zeitung hat mit Promi-Manager Markus Krampe, der unter anderem Schlagerstar Michelle (49) vertritt, und Medienprofi Engin Cömert, Manager von Ex-Dschungelkönig Menderes Bağci (37), ebenfalls den aktuellen Marktwert der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohner analysiert.

Sie sind davon überzeugt, dass sich der Aufenthalt in Südafrika auch für Bodyguard Peter Althof gelohnt hat. „Der hat sich für andere Formate empfohlen und könnte sicher auch noch mal als Bodyguard zurückkehren. Er kann für Events 3.000 bis 5.000 Euro nehmen“, schätzt Krampe seinen Marktwert ein und auch Cömert bewertet ihn positiv: „Er war durch seine ehrliche Art ein Gewinn für das Dschungelcamp und eine Identifikationsfigur.“

Modezar Harald Glööckler soll nicht von seiner Teilnahme am Dschungelcamp profitiert haben. Er habe laut Krampe „zu wenig gezeigt“ und „war nicht echt genug“. Sein Marktwert war jedoch bereits vor der Teilnahme an der RTL-Show hoch und wird auch so bleiben.

Marktwert von Anouschka Renzi und Janine Youseffia gesunken

Zu den Verlierern der 15. Staffel zählen die Medienprofis Schauspielerin Anouschka Renzi. „Durch den Dschungel und die Eskapaden hat sie ein Ernsthaftigkeitsproblem bei den Zuschauern. Ihr Marktwert ist gesunken“, erklärt Krampe der „Bild“. Cömert ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass Anouschka bis zu 3.000 Euro pro Abend nehmen kann. Bei neuen Jobs im TV-Bereich könnte sie natürlich deutlich mehr Geld verdienen, aber ich glaube, dass sie nach ihrem Auftritt im Dschungel aktuell erst mal keine neuen Formate bekommt."

Laut der Experten-Meinung dürfte der Marktwert von Janine Youseffian am meisten durch die IBES-Teilnahme gelitten haben. Sie beleidigte Linda Nobat (27) rassistisch und flog raus. „Sie ging in den Dschungel, um dort mit den Vorurteilen über sie aufzuräumen – und dann hat sie mit zwei Sätzen ihr komplettes Image zerstört und zugleich ihre Gage verloren. Sie werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen“, so Cömert.

Foto: dpa/Stefan Menne