„Ungefragte Ratschläge“ „Let’s Dance“-Favorit Gabriel Kelly – darum hat er kaum Kontakt zu Maite Kelly

Wie sporadisch der Kontakt ist, zeigt die Tatsache, dass Maite Kelly zunächst gar nichts über die Teilnahme ihres Neffen an der RTL-Show wusste. In dem Podcast „Let’s talk about dance“ (RTL+) des ehemaligen „Let’s Dance“-Profis Christian Polanc, verrät Maite Kelly den Grund für den geringen Kontakt zu ihrem Bruder und Neffen.