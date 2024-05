„Let’s Dance“ 2024 Gabriel Kelly mit emotionaler Überraschung für seine Mama

„Ich habe eine Bitte an euch“, richtet sich Gabriel Kelly in einem Video auf Instagram an seine Fans, Freunde, Familie und Bekannte. Die Bitte: Sie sollen ein Geheimnis bewahren – vor seiner Mutter. Denn „Let’s Dance“-Kandidat Gabriel Kelly hat eine Überraschung für Kira Harms Kelly in der RTL-Sendung vorbereitet.