RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Favorit Gabriel Kelly – darum spricht er kaum mit seiner berühmten Tante

Gabriel und Maite Kelly sind Neffe und Tante, auch die Teilnahme an „Let’s Dance“ und ihre Liebe zur Musik verbindet sie. Dennoch haben die beiden kaum Kontakt. In einem Podcast verrät Maite Kelly warum das so ist.

24.05.2024 , 11:04 Uhr

Gabriel Kelly gehört zu den Favoriten der 17. Staffel „Let’s Dance“, seine Tante Maite Kelly gewann die vierte Staffel der Show. Trotz der Teilnahme an der Show, haben die beiden kaum Kontakt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Teresa Enzweiler