RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Sieger Gabriel Kelly – seine Freundin ist keine Unbekannte

Gabriel Kelly kam am 3. Juli 2001 in Krefeld zur Welt. Gabriel Kelly stammt aus einer berühmten Familie. Er ist der Sohn von „Kelly Family“-Star Angelo Kelly. Zusätzlich zum bekannten Nachnamen vererbte Angelo Kelly auch sein Gesangstalent an seinen Sohn Gabriel. Daher ist es wenig überraschend, dass der „Let’s Dance“-Kandidat früh begann, an einer eigenen Gesangskarriere zu arbeiten. Dabei fokussiert er sich auf ein Genre, für das die „Kelly Family“ bisher nicht bekannt war: Rap. Für die Produktion seines ersten Musikvideos „Bye Bye“ musste der 22-Jährige selbst aufkommen. Das Geld für seine Karriere verdient sich Gabriel als Bauarbeiter und Straßenmusiker.