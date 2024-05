RTL-Show „Let’s Dance“-Gabriel Kelly: Seine Freundin ist keine Unbekannte

Gabriel Kelly kam am 03. Juli 2001 in Krefeld zur Welt. Zusätzlich zum bekannten Nachnamen vererbte Angelo Kelly auch sein Gesangstalent an seinen Sohn Gabriel. Daher ist es wenig überraschend, dass der „Let’s Dance“-Kandidat früh begann, an einer eigenen Gesangskarriere zu arbeiten. Dabei fokussiert er sich auf ein Genre, für das die „Kelly Family“ bisher nicht bekannt war: Rap. Für die Produktion seines ersten Musikvideos „Bye Bye“ musste der 22-Jährige selbst aufkommen. Das Geld für seine Karriere verdient sich Gabriel als Bauarbeiter und Straßenmusiker.