Charity-Dinner in Kitzbühel : Fürs Klima: Arnold Schwarzenegger bittet zur Kasse

Kitzbühel Bei den Hahnenkamm-Society-Festspielen lädt Arnold Schwarzenegger nicht nur zum Essen. Bei einer Auktion können Wohlhabende unter anderem ein Workout mit dem Hollywoodstar ersteigern. Mit dem Geld sollen Klimaprojekte unterstützt werden.

Auch einen Tag am Set seines nächsten Filmes samt Komparsenrolle sowie ein Workout mit Schwarzenegger sollten sich wohlhabende Fans ersteigern können. Der Erlös kommt laut Veranstalter der Schwarzenegger Climate Initiative zugute, die jedes Jahr im Mai auch den „Austrian World Summit“ in Wien ausrichtet und Klimaprojekte unterstützt. Am Wochenende steht der Skisport-Höhepunkt der berühmten Hahnenkamm-Rennen im Promi-Ort Kitzbühel an. Am Samstag ist Abfahrt und am Sonntag Slalom. Drumherum sind viele Partys mit Promis.