Neuer Action-Thriller : Für seinen neuen Film wird Brad Pitt zum Auftragskiller

Der Film «Bullet Train» mit Brad Pitt soll Mitte Juli in die Kinos kommen. Foto: Prensa Internacional/Zuma Press/dpa

Los Angeles In dem Action-Thriller „Bullet Train“ will Brad Pitt als Auftragskiller mal einen entspannten Arbeitstag ohne Tote erleben. Doch ein umkämpfter Aktenkoffer macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, „Once Upon a Time in Hollywood“) zeigt sich von seiner schlagkräftigen Seite. In dem veröffentlichten ersten Trailer für den Action-Thriller „Bullet Train“ wirbelt der Hollywoodstar mit Fäusten, Pistolen und Messern um sich.