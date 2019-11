Deggendorf : Haft nach verbotenem Autorennen

Deggendorf Zwei Männer verabreden sich im Bayerischen Wald zu einem Rennen zwischen Motorrad und Sportwagen. Die kurvenreiche Strecke ist bei Rasern beliebt. An jenem Abend im Juli 2018 gerät die Situation außer Kontrolle: Der 28-jährige Autofahrer prallt gegen einen entgegenkommenden Oldtimer.

Regungslos hören sich die Angeklagten die Urteilsverkündung an. Der jüngere – ein Bundespolizist – verliert zudem seine bisherige berufliche Existenz. In keinem Vergleich dazu stünden die Folgen der Raserei für die Familie der Opfer, das betonen auch die Verteidiger in ihren Plädoyers. Der Richter spricht von „unendlichem Leid“, das der Unfall für die Familie bedeute. Er legt den Männern Teilnahme an einem unerlaubten Fahrzeugrennen mit Todesfolge und schwerer Gesundheitsschädigung sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last, dem Motorradfahrer zudem Unfallflucht. Der Vorsitzende Richter bilanziert, die beiden Männer hätten die physikalischen Grenzen ausgereizt. „Zwei rennbegeisterte Personen haben ihren Geschwindigkeitswahn ausgelebt.“ Der 38-jährige Oldtimerfahrer habe keine Chance gehabt, den Zusammenstoß zu verhindern.