Mit nur 54 Jahren Medienberichte: „Friends“-Star Matthew Perry gestorben

Perry spielte zehn Staffeln lang an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und David Schwimmer in der Serie „Friends“ den sarkastischen, aber liebenswerten Chandler Bing, der zu den berühmtesten und am häufigsten zitierten Figuren der Fernsehgeschichte gehört. Chandler war der schlagfertige, unsichere und neurotische Mitbewohner von Joey, gespielt von LeBlanc, sowie ein enger Freund von Ross, gespielt von Schwimmer. Vor allem die Art und Weise, wie er bestimme Wörter in einem Satz betonte, ist berühmt. Für seine Rolle wurde Perry für einen Emmy nominiert.