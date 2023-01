Lucas Cordalis‘ Familie : Fremdgeh-Drama: Peter Klein ergreift jetzt Maßnahmen gegen angebliche Affäre

Während Lucas Cordalis im Dschungelcamp um die Krone kämpft, sorgt ein Fremdgeh-Drama in seiner Familie für Schlagzeilen. Nach kurzer Funkstille gibt jetzt Neuigkeiten.

Abgeschnitten von der Außenwelt ahnt Lucas Cordalis nicht, dass sein Schwiegervater und Begleiter in einen Fremdgeh-Skandal involviert ist. Iris Klein, die Mutter von Cordalis‘ Ehefrau Daniela Katzenberger, ist sich sicher: Ihr Ehemann hat sie im Hotel Versace in Australien betrogen. Dort residieren die Begleiter der Dschungelcamp-Kandidaten unter luxuriösen Bedingungen.

Nach Fremdgeh-Vorwurf an Dschungelcamp-Begleiter: Neuigkeiten aus Mallorca

Währenddessen in der Instastory von Iris Klein… #IBES pic.twitter.com/Jscj9BYPN5

Den Affären-Vorwurf machte Iris Klein auf Instagram öffentlich: „Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre“, postete die 55-Jährige. Zugleich kündigte Klein wutentbrannt an, aus dem gemeinsamen Haus in Mallorca auszuziehen. Zwischenzeitlich äußerte sich auch Daniela Katzenberger nach einem Familienkrisen-Treffen zum Fremdgeh-Drama. Dann wurde es wieder still um die Streithähne – bis jetzt.