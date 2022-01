Er spielte in Mathilde und Hannibal Rising : Kurz vor seinem Disney-Serienstart: Französischer Schauspieler Gaspard Ulliel (37) stirbt nach Skiunfall

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Grenoble Preisgekrönt als Schauspieler, Werbe-Ikone für Chanel: Doch Ärzte können den Star des französischen Kinos, Gaspard Ulliel, nicht retten. Er starb nach einem Ski-Unfall in dem Krankenhaus, in dem auch Michael Schumacher vor neun Jahren behandelt wurde. Was bisher zu dem tragischen Unglück bekannt ist.

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist nach einem Skiunfall in den französischen Alpen gestorben. Nach Angaben des Büros seines Agenten starb Ulliel am Mittwoch, 19. Januar. Er war am Dienstag nach einem Unfall in einem Skigebiet im Département Savoie ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Staatsanwaltschaft bekanntgab. Er war 37 Jahre alt.

Der Rundfunksender France Bleu berichtete, der Schauspieler habe sich eine Schädelverletzung zugezogen, nachdem er offenbar mit einem anderen Skifahrer zusammengestoßen sei. Der andere Fahrer musste nach Angaben des Senders nicht ins Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft machten keine näheren Angaben zu dem Unfall.

Ulliel war bekannt für Rollen in Film und Fernsehen, aber auch für das Erscheinen in Werbespots für Parfüm. In „Hannibal Rising“ (2007) hatte er den jungen Hannibal Lecter dargestellt. Im Biopic „Saint Laurent“ (2014) spielte er den Fashion-Mogul Yves Saint Laurent. Auch in der demnächst erscheinenden Marvel-Reihe „Moon Knight“ spielte er mit und war das Werbe-Gesicht des Chanel-Parfüms „Bleu de Chanel“.

Für die Hauptrolle in dem Film „Mathilde – eine große Liebe“ erhielt er 2005 den französischen Filmpreis César. Demnächst soll er in der besagten Disney-Serie „Moon Knight“ zu sehen sein. Darin spielt er einen Kunstdieb.

Zahlreiche Menschen drückten nach der Nachricht über Ulliels Tod ihre Anteilnahme aus. Der französische Ministerpräsident Jean Castex schrieb bei Twitter: „Gaspard Ulliel ist mit dem Kino aufgewachsen und das Kino ist mit ihm aufgewachsen. Sie liebten einander wahnsinnig.“

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Der Fall rief Erinnerungen wach an den Skiunfall der Formel-1-Legende Michael Schumacher, der im Jahr 2013 nach einem Skiunfall etwa 50 Kilometer von Ulliels Unglücksort im selben Krankenhaus wie nun der Schauspieler behandelt wurde. Der 53-jährige Schumacher wurde seither nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, es gibt nur wenige Informationen zu seinem Gesundheitszustand.

(dpa)