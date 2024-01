Zum Tod von Frank Farian Er machte Milli Vanilli und Boney M. zu Megastars – und testete seine Welthits in einer Saar-Disco

Die Nachricht vom Tod Frank Farians macht mich betroffen – hatte ich den im Saarland aufgewachsenen Musikproduzenten doch zweimal interviewen dürfen. Einmal vor zweieinhalb Jahren anlässlich seines 80. Geburtstags. Im Dezember sprach ich dann wieder mit Farian aufgrund des Kinofilms „Girl You Know It’s True“, in dem er von Matthias Schweighöfer gespielt wurde (dieses wohl letzte Interview von Frank Farian lesen Sie her).