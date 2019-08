Ungesunde Ernährung : Foodwatch verkündet den „Kinder-Überzuckerungstag“

Berlin Kinder und Jugendliche in Deutschland erreichen nach einer Berechnung der Verbraucherorganisation Foodwatch am heutigen Montag den „Überzuckerungstag“.

Sie haben dann laut Studiendaten schon so viel Zucker konsumiert, wie für ein ganzes Jahr empfohlen wird. Foodwatch kritisierte, die Branche vermarkte überzuckerte Lebensmittel aggressiv an Kinder. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse sich für Werbebeschränkungen einsetzen, sodass nur noch ausgewogene Produkte gezielt an Kinder vermarktet werden.